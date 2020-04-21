林鉑欽，雲林蒜農的囝仔，一個離台工作的鄉下孩子，在海外落地生根後又回到故鄉雲林，扛起中種蒜頭的事業。

從小在雲林農村長大的林鉑欽，跟很多鄉下孩子一樣，是務農的父母，一餐餐省吃儉用來供他讀大學，盼著他出人頭地的。他十年前到大陸昆山打拼事業，一路走來跌跌撞撞，他鄉異地，想念故鄉思念父母，於是加入昆山媽祖廟的義工團，成為兒童神轎班班長，帶著一票兩地的孩子練習抬神轎。

時光荏苒，在昆山發展結婚生子的林鉑欽眼看父母年過八十，這般年紀依然每天日出而作，日落而息的辛苦工作，心裡萬分不捨，於是抱著糾結的心情回到雲林故鄉，陪著年邁父母，與妻兒分隔兩地。

回到雲林褒忠這兩年，林鉑欽看著這些高齡千歲團的老鄰居，大部分都有著後繼無人的情況，只能拖著年邁的身體做一天算一天，這也讓林鉑欽心中有了想法，他用自己在大陸這幾年的從商經驗，為蒜頭加入創新的元素，如果成功了，就可以幫助更多蒜農，解決困境，也能號召更多年輕人返鄉，將經驗傳承。

「度人」是媽祖的精神，也是菩薩的精神，他以身為媽祖的終身義工，決定要從大蒜下手做起，並取名「千歲蒜」。千歲蒜有兩個涵義，一是蒜農都是幾十年的種植經驗，品質一級棒；二是蒜頭本身就是一項很好且養生的食材，每位千歲團蒜農動輒七八十歲年紀，依然生龍活虎下田耕種彎著腰一做就是三、四個小時，可見蒜頭功勞不小。

(中時電子報)