新冠肺炎讓台北多了好幾間「五星便當店」，價格更是殺紅眼，台北寒舍艾美酒店搶攻信義區便當首選，即日起推出4款百元起的商業午間餐盒，包含寒舍家鄉雞肉飯100元、麻油雞越光米飯120元、奶油鮭魚義大利麵100元及辣味番茄海鮮筆管麵120元，週一至週五中午12點至下午1點半於酒店1樓現場販售。

寒舍艾美表示，四款商業午間餐盒包含：「寒舍家鄉雞肉飯」100元，為寒舍家傳經典料理，主廚以越光米與雞油一起蒸過的米飯舖於底部，並選用仿土雞，汆燙後去骨切成丁狀，淋上雞高湯，與以青蔥、洋蔥、紅蔥頭及油，炸至金黃，所提煉出的雞油，最後撒上紅蔥酥，搭配綜合時蔬，和以雞油煎過的荷包蛋，將越光米與雞油一起蒸過，香嫩彈口的越光米作為家鄉雞肉飯的主食材，一入口便是滿嘴的米香味，切塊的雞肉丁與提煉的雞油，每一口皆能品嚐到雞肉的鮮甜多汁。

「麻油雞越光米飯」120元，將越光米洗淨泡米酒一整晚後，取泡過米的米酒水，將黑麻油和薑爆香後，與仿土雞雞肉塊一同炒，將酒氣燃燒後，取出雞肉塊，米與米酒水蒸半小時，最後加入炒過的雞肉過微蒸約5-10分鐘，放入餐盒中，搭配綜合時蔬，和以麻油煎過的荷包蛋，越光米飯帶有淡淡酒香，麻油雞味道香醇，與米飯蒸過後更加入味，集聚台式古早風味。

西式外帶餐盒包含：「奶油鮭魚義大利麵」100元，以乾蔥、百里香、白酒、月桂葉、鮮奶油與魚高湯所製成的白酒醬汁，加入洋蔥、大蒜、蘆筍、紅黃椒、鮮鮭魚，以及義大利細扁麵一同拌炒完成，放入餐盒中，最後舖上鮭魚卵，濃郁奶香滋味，附著滑嫩鮮甜的鮭魚，簡單立即滿足午間幸福味蕾。

「辣味番茄海鮮筆管麵」120元，以番茄、大蒜、九層塔、百里香、橄欖油與魚高湯所製成的番茄醬汁，加入乾辣椒、蒜片、鯷魚、蛤蜊、鮮蝦、透抽與白酒拌炒，將筆管麵放進混合拌勻，麵體吸附滿滿的醬汁，交織著鮮香酸辣的絕佳滋味，定期更換推出四款商業午間餐盒，讓人在工作之暇珍藏食藝美好時光。

(中時 )