超市美廉社振興方案再加碼！繼首波振興券20萬本全數發光後，美廉社21日宣布，公司再加碼1.7億元推出第二波振興折價券，此次特別的是，除了全台美廉社共728家門市以外，還納入集團「三商餐飲」旗下四大品牌一同響應，包括三商巧福、福勝亭、鮮五丼、品川蘭共260家門市，都加入優惠行列！

美廉社說，第二波振興券預計發放15萬本，每本共可折抵1,185元，光是實體門市就有超過150種品項可折抵使用，振興券將於4/23開始發放，凡美廉社會員只要到門市消費，不限金額過卡即可獲得一本振興券，使用期限至5/18止，數量有限，發完為止。

美廉社表示，第一波振興折價券3/25發放以來，20萬本已全數發光，據統計，截至4/20止首波振興券兌換率高達8成，其中，以現金折價券兌換率最高，超過50％，消費者購買品項以冷凍、飲品、泡麵、罐頭等能存放的食品類為主；另，商品折價券部分，兌換前三名則分別是衛生紙、牛奶、蛋，觀察民眾防疫期間購物趨勢，均以即食即飲的民生必需品為主。

鑑於民眾對振興折價券的需求，美廉社決定再加碼1.7億元推出第二波振興折價券，有別於首波振興券僅限美廉社超市使用，這次更納入集團「三商餐飲」旗下三商巧福、福勝亭、鮮五丼、品川蘭四大品牌，消費滿200元可享8折～85折優惠；線上購物「GO美廉」也可享不限金額皆可折抵100元，優惠幅度高。

美廉社指出，第二波振興折價券每本內含2張現金折價券（各20元），還有14張不同品牌或商品的折價券，每張可折抵金額從10元～60元不等，還有8組不同期限的「GO美廉」100元網購折價序號，強調不管是吃的、喝的，甚至網購商品都可折抵。

(工商 )