新冠肺炎拉警報，新媒體逆勢成長，民視旗下的YouTube頻道，《民視新聞網》、《民視讚夯》及《民視戲劇》、《民視綜藝》，無論新聞與節目，YouTube訂閱短時間內雙雙突破百萬，達成今年第一季預定目標，電視台21日首次對外展示新媒體新銳部隊，宣示將投入更多資源。

民視數年前即進軍網路，讓觀眾可以透過新媒體欣賞新聞節目、戲劇以及綜藝等。另外「四季線上」、「民視線上App」以及該台經營的臉書粉絲團成長率、互動數都是雙倍高成長，全方位配合下，新媒體成績有目共睹，該台董事長王明玉及總經理廖季方皆宣示全力發展新媒體，讓整個電視台邁向「全方位且具有高附加價值媒體」的目標。

王明玉表示：「民視新聞、戲劇與節目常年收視開紅盤，新媒體方面，去年更積極投入，點閱數雙雙破百萬，對我們來說是一小步，但對民視新媒體是一大步。」更強調現在科技發展沒有國界，會全力拓展新媒體事業。

(中時 )