今年苗栗縣政府衛生局針對國一及國三女學生，施打子宮頸疫苗，期以全方位照護，讓孩子健康快樂成長。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府今年針對國一、三女生公費接種2價子宮頸疫苗(HPV)，縣長徐耀昌21日宣布疫苗開打並提醒施打重要性與注意事項，呼籲除施打子宮頸疫苗，還要定期接受子宮頸抹片檢查，以有效預防。

21日徐耀昌偕同台中榮總兒童感染科主任陳柏彥等人到公館國中，透過臉書直播宣導子宮頸疫苗施打前衛教宣導的重要性、施打中有專業醫護團隊的評估及施打後注意事項，讓家長更加了解子宮頸癌疫苗，放心給孩子施打。

衛生局張局長蕊仙表示，2018年苗栗每10萬人中約有3.1人死於子宮頸癌，佔縣內女性癌症主要死因第12位。去年縣內子宮頸疫苗接種率達89.7％，共2001位國二女生受惠，今年針對國一、國三約4700位女同學進行施打，期待透過全方位照護，讓學生健康、活潑、快樂成長，為國中女生撐起健康保護傘。

徐耀昌表示，子宮頸癌威脅女性健康，呼籲配合施打子宮頸疫苗、定期接受子宮頸抹片檢查、安全性行為，多管齊下守護自己的健康。

(中時 )