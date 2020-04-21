嘉義縣長翁章梁（右二）帶著雞精、營養品慰問動物管制隊同仁。（張亦惠攝）

曾有動物管制隊員為了救狗，差點在池塘溺水。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府專責捕犬隻或動物救援的動物保護管制隊今年成立，因嘉縣幅員廣闊，通報地點遍及山海平原且地形地貌皆不同，執勤過程時有隊員受傷的狀況發生，甚至有隊員為救狗差點溺水，縣長翁章梁21日準備雞精、維骨力與痠痛藥膏等前往家畜所慰問受傷同仁，家畜所也與消防局合作，規畫專業救難與人身安全防護等課程。

「抓狗像在玩生存遊戲」嘉義縣動物保護管制隊長黃翌諠表示，隊員曾為救池塘中的狗，不小心踩空差點溺水，幸好身上綁著繩子，才沒有發生意外，自己則是為了抓狗滑落山壁，現在手仍綁著繃帶。

家畜所長林珮如指出，縣府自2019年7月成立強化精準補抓專線至今，已絕育近5千隻犬貓，今年因有縣長支持成立動物保護管制隊，讓負責捕捉貓狗的同仁從3人增加至9人，才能負荷如此龐大的通報數量。

翁章梁說，為使從事動物救援的同仁在值勤時，能具備辨認環境的能力，有效降低值勤風險，並可緊急狀況排除能力，已請消防局安排專業課程，針對水域救援、山域垂降、野外緊急救護講授初階課程；戰技方面，則安排繩索運用，如單結、8字結、漁人結等數種，器材運用則是雙節梯、軍刀鋸課程，希望能讓同仁有多一層防護。

(中時 )