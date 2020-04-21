8年前任職三創數位人資部的黃姓女子，藉由職務之便，填載內容不的實請款單，騙走公司薪資或獎金286萬4019元，高院判決她須賠償詐騙得手的金額，至於她老公提供銀行帳號讓她騙走26萬多元年終獎金部分，須連帶賠償。

三創數位公司指控，黃女從2012年5月至2013年12月間，虛偽填載內容不實之請款單，使財會部門承辦人員製作會計傳票，再對銀行送出總額不實之取款憑條，黃女再以此方式領走高額的薪水及獎金。

(中時 )