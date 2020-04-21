三創數位公司員工偽造請款單 騙走286萬元 18:102020/04/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8年前任職三創數位人資部的黃姓女子，藉由職務之便，填載內容不的實請款單，騙走公司薪資或獎金286萬4019元，高院判決她須賠償詐騙得手的金額，至於她老公提供銀行帳號讓她騙走26萬多元年終獎金部分，須連帶賠償。 三創數位公司指控，黃女從2012年5月至2013年12月間，虛偽填載內容不實之請款單，使財會部門承辦人員製作會計傳票，再對銀行送出總額不實之取款憑條，黃女再以此方式領走高額的薪水及獎金。 (中時 ) #數位 #公司 #請款單 #獎金 #內容 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:092020/04/17 兩岸藝文 臺灣工藝競賽 5／6開始報名 04:092020/04/18 企業經營 祭出獎金制 彰化環保艦隊出擊 04:102020/04/18 地方新聞 公司生意太好 再匯錢就報警 口罩原料公司怒出最牛公告 20:142020/04/18 社會 免費數位課跟上時事 教APP買口罩 04:102020/04/19 地方新聞 麗寶國際雕塑雙年獎徵件起跑總獎金200萬元 04:102020/04/19 《旺來報》 大陸數位貨幣時代來臨？人民銀行：還在測試 09:342020/04/19 兩岸 元大銀客群數位化加速 首季數位銀行申請年增逾8成 21:372020/04/20 財經 疫情催化 元大數位客群大增 04:102020/04/21 金融．稅務 慰勞防疫人員 新北議員連署爭取防疫獎金 11:412020/04/21 政治 社會熱門新聞 敦睦艦隊疫情擴大？傳出台南官兵女友先後烏龍確診 - 社會 指紋打卡有染疫風險 警採臉孔辨識 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 台南新增1確診官兵 足跡遍布知名冰店國民運動中心及成大 - 社會 男子假冒空姐主考官 性侵地勤求職女 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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