阮經天與志工船長合影。（出頭總業提供）

金馬影帝阮經天（小天）為「野生救援」拍攝《溫柔的巨人》紀錄片，特別橫越千山萬水，飛到墨西哥的坎昆（Cancun）潛水攝製，展現過人好體力，一抵達完全沒休息，立即「倒時差」工作，潛入海洋中找尋鯨鯊。

在深藍無垠的汪洋裡，他看到碩大無比的鯨鯊，感動得說不出話，好幾秒後才回過神來，他分享：「在我人生中第一次看到如此龐然大物，完全把我震懾住了，其實在那一瞬間，我的腦子是一片空白。」

《溫柔的巨人》紀錄片由《鋒味》總導演高偉恩執導，由構思、籌備到拍攝，總共花費超過1年時間。小天於去年7月飛往數千里外的墨西哥拍攝，飛行加轉機需要整整一天才能抵達，對小天來說也是首次造訪，自小就是游泳隊的他，是團隊設定的不二人選。

阮經天全副專業裝備，熟練地從船沿一個跳水，潛入加勒比海中找尋鯨鯊，團隊不但配置最新科技水中攝錄器材，也出動空拍機，從海空全面性捕捉鯨鯊群壯觀的身影。而小天非常幸運，在海中和鯨鯊拍到一張非常難得的照片，他與垂直身體的鯨鯊面對面，他形容：「我們就像兩個久別重逢的老友，準備來個大大的擁抱！」

小天感性形容：「鯨鯊對我們來說是海底溫柔的巨人，但對牠們來說，我們只是巨人，一點也不溫柔。」因為幾乎沒有天敵的鯨鯊，卻逃不過人類的濫捕，小天呼籲：「沒有買賣，沒有殺害。」希望大家拒吃魚翅，來拯救地球珍貴的瑰寶鯨鯊。《溫柔的巨人》紀錄片訂於22日「世界地球日」晚上9點25分在ViuTV首播。

(中時 )