壽司迷必朝聖的米其林二星名店「Sushiyoshi 壽司芳」終於登台了！主廚中之上公起 (Nakanoue Hiroki) 先生可是有著「創意壽司之神」的封號，他擅長將日本料理結合法式餐點元素，以「大膽玩」的開放心胸突破傳統握壽司的框架，更透過暢遊世界找靈感，早在5年前就親自製作專屬的魚子醬，以創新風格連續5年獲得米其林肯定。

第一道「牡蠣慕斯」就是高顏值料理！以分子料理的技術，將牡蠣及鮮奶油製作成西班牙的 Espuma foam，在液態牡蠣裏面形成厚厚的氣泡，入口後舌尖充滿牡蠣的鮮味，配上油醋十分開胃，口感也超高級。

「牡蠣慕斯」以分子料理的技術，將牡蠣及鮮奶油製作成西班牙的 Espuma foam。（圖／楊婕安攝）

外型像是花園般華麗的「牡丹蝦義式薄切」絕對不可錯過！以精緻的食用花點綴，日本牡丹蝦為食材，用義大利傳統手法拍打成薄切，中層夾入以蝦肉及蝦汁製作而成的蝦醬冰淇淋，口感綿密破表，混搭一起入口讓人一秒置身天堂。

外型像是花園般華麗的「牡丹蝦義式薄切」。（圖／楊婕安攝）

這道像是便當般的「竹葉包花竹蝦壽司」也十分逗趣，以日本新鮮空運竹葉包裹大阪傳統白醋飯，吃的時候記得推開葉子梗，可看到米飯均勻加入干瓢、冬菇、薑、花竹蝦，吃起來充滿竹葉香，帶點剛剛好的酸度，給人清爽滿分的感受。

便當般的「竹葉包花竹蝦壽司」。（圖／楊婕安攝）

即日起至5月底前，主廚 Hiroki 先生將駐店台北，限定推出「Hiroki 主廚full set」，以接近20道將料理藝術完美呈現的「法魂日料」，絕對是在台灣難得一見的頂級奢華餐飲體驗。

「Sushiyoshi 壽司芳」主廚 Hiroki 先生將限期駐店台北。（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)