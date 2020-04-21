新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（21）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3例新冠肺炎確診案例，2男1女，3例皆來自敦睦艦隊，船上累計27例。截至目前為止，國內共累計425例確診，6例死亡，217人解除隔離。

◎今天新增3例確診，三人分別都是一採時都是陰性，到了集中檢疫所二次採檢才確診。召集人張上淳回應，和採檢的時間有關，因為發病較久後會出現「時陰時陽」的狀況。

◎宜蘭縣率先宣佈當確診人數達到186人就需要進行封城，對此陳時中表示，確診者的認定會以個案活動區域來判定，至於確診人數比例要達多高才開始封城，則還要再更進一步討論。

◎口罩實名制3.0明起可至四大超商購買，民眾持健保卡用事務機就可進行預購、繳費，手機、網路訂購用戶也開放立即繳費，最快4月30日就可開始取貨。

◎今日記者會罕見的沒有國防部人員出席，這是磐石艦周日爆出群聚感染後，國防部首度缺席指揮中心記者會。陳時中表示，因為國防部「任務很多」，所以今天缺席了。

(中時電子報)