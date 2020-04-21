原油市場需求大崩壞，紐約西德州原油（WTI）5月期貨周一（20日）收盤崩跌至-37美元。對此，學者分析，WTI的原油期貨價格，並非真正的油價，而是代表儲備油槽已經溢滿，不能再接受交貨。

學者翁達瑞在臉書發文表示，WTI交貨地點在美國奧克拉荷馬州的儲備油槽，為美國主要石油公司所擁有，在油價下跌時，這些油公司會在市場收購原油放在儲備油槽；當油價上漲時，他們再將儲備原油釋放到市場。他強調，如此做法有兩大目的，一是賺取差價，二是調整市場供需。

翁達瑞指出，由於過去幾周的低油價，這些油公司大量在市場收購原油，加上市場疲軟煉油量減少，儲備油槽預計在5月會裝滿，無法再接受交貨。

他解釋，今日WTI原油期貨價錢1美元，並不是真正的油價，而是表示儲備油槽已經溢滿，不能再接受交貨，其他地點交貨的現貨或期貨油價，仍然高於每桶10美元。

另外，有不少人搞不懂油價跌破0元，來到-37美元史上首見「負油價」的意義為何？有內行網友回答，「簡單來說，就是每桶付 40元給你，比直接關閉油井的維護費用還便宜」。

對於負油價的怪象，他坦言，「直接關井可能要-100元，但少量生產就是-40元請人搬走。因此會有很荒謬的負油價產生，當然，如果這種狀況持續更久，就是倒閉」，簡單明瞭的回應獲得網友大讚。

(中時電子報)