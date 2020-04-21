華為21日發布第一季經營業績。財報顯示，第一季華為實現銷售收入1822億人民幣，較去年同期增長1.4％，淨利潤率7.3％。華為在公告中表示，公司各項業務開展正常，整體經營結果符合預期。

據《界面新聞》報導，華為創始人任正非表示，在大陸市場，華為手機的銷量每天在45萬支左右，應該還在保持增長，但國際市場確實有衰退。他還說，疫情反而導致華為的平板、電腦等業務的銷售量產生了5到6倍的增長。

任正非進一步表示，華為的生產、銷售、交付環節有受到疫情影響，如國際航班數量大幅減少，空運費用上漲3到5倍，也增加了華為的物流成本。考慮到上訴因素，華為下調了第一季收入目標，但年度目標暫時不會因此受到影響。

余承東也指出，華為在大陸市場的銷量恢復很快，從2月底開始到3月初就迅速恢復了，其中，3月的增長幅度很大，使得大陸國內第一季營收仍然較去年同期呈現增長。

(旺報 )