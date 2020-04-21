彰化婚禮企劃張小姐說，公司都有固定的開銷，像硬體設備，員工薪水，房租等等，快撐不下去。（業者提供／吳建輝彰化傳真）

知名彩妝老師江惠君說，平常所接的婚禮、商業主持等都停擺，現在只能多開一些學校的課程，來度過這個疫情。（吳建輝攝）

各地知名拍攝婚紗基地也都受到影響，幾乎沒有新人過來拍照，只能靠零星遊客苦撐。（吳建輝攝）

全台陷入新冠肺炎疫情影響，政府投入大把現金紓困，但計畫申請與門檻規定相當繁瑣，讓業者相當頭痛，彰化從事活動企劃的業者張小姐就說，政府美意她們認同，但政府對於補助認定與他們的認知有明顯差距，希望有關單位可以提供更友善的申請管道與窗口，不要讓補助看得到吃不到。

彰化婚禮企劃張小姐表示，現在手裡拿的不是麥克風，都是紓困申請書，去年同期至少都有3場活動，疫情爆發後所有案子都延期或取消，公司有固定開銷，像硬體設備，員工薪水，房租等等，快撐不下去，他們有送件去申請，但不知道會不會通過，打電話詢問得不到適當回應，感覺有點在互踢皮球。

張小姐提到，配合商演的表演工作者，是否有含在政府藝文團體紓困計畫內她們也不知道，且疫情影響不單單只有表演工作者，像是後台的燈光技術，音響設備等等，政府沒有給這些業者一個明確的窗口，根本不知道要去哪裡尋求幫助。

張小姐還說，有音響業者告訴她，他申請紓困補助，提交相關業主退訂單據等證明，政府卻一個一個打電話向業主確認，雖然求證是必要的，但這舉動會讓其他配合業主覺得，他們是不是經營不擅快倒了，才尋求政府幫忙，也讓他們相當困擾。

(中時 )