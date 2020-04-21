義大世界購物商城被列入敦睦艦隊染疫官兵的足跡之一，由於義守大學緊臨商城，不少學生出入用餐或打工，讓學生擔憂會出現群聚感染，對此，校方21日出面表示，目前學校仍維持正常上課，但學生若需自主健康管理，對請假會從寬認定。

義守大學學務長危永中表示，學校在第一時間接獲該消息後就啟動相關防疫及教學措施，在教學部分，校方已建立完整的遠距教學設施，但實施須依教育部規定進行，目前也有一些老師進行線上同步或非同步教學。

另校方在接獲消息後，立即啟動防疫措施，要求與確診者同時間在義大世界購物廣場的學生須回報校方，當晚也安排學生到自主管理室自主管理，校外生也要求自主健康管理。

危永中說，學校目前每天都會要求學生及教職員工填寫健康問卷，另學校餐廳也早於先前建立隔板，讓同學不論在飲食及住宿方面都啟動防疫措施。

另針對21日公布確診者第四波足跡包含佛光山萬壽園，對此，佛光山表示，敦睦艦隊磐石艦1名軍官和父母是在4月15日至山門外的萬壽園祭祖，短暫停留10多分鐘，期間沒有和工作人員接觸，故萬壽園大眾皆未收到自主健康管理簡訊。

當天常住接到訊息，立即進行萬壽園的全面消毒，並暫時關閉萬壽園、停止人員進出，同時要求內部人員全面做健康自主管理，以符合政府規範。

(中時 )