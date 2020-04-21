王大陸在《素人特工》飾演熱愛跑酷運動。（華映娛樂提供）

動作喜劇《素人特工》由好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪加盟演出特工女王，由《風暴》導演袁錦麟執導，王大陸、張榕容也在《素人特工》中成為菜鳥特工。王大陸在片中飾演熱愛跑酷運動，但個性吊兒啷噹的運動達人；張榕容則是個性古怪的女警，但動作、槍戰場面也是少不了，袁錦麟說：「《素人特工》在這些組合下，是一部非常年輕的作品，各種有趣的元素，展現出一個充滿想力的新世界。」

《素人特工》從開拍便備受矚目，因為劇組邀請到以《惡靈古堡》系列成為票房女王的蜜拉喬娃維琪演出，成為她首部演出的華人電影。蜜拉以美麗面貌、完美身材加上出眾的身手，在好萊塢打出一片天，坐穩票房女王寶座，向來善長動作場面的她，在《素人特工》中更一展超強身手，槍戰、飛車甚至肉搏戰都親身上場演出，成為電影中超級吸睛的一大亮點。

《素人特工》橫跨歐洲布達佩斯、北京及香港拍攝，鉅資邀請韓國特效團隊打造高科技場景，讓動作及特效場面連發，呈現讓人驚嘆的特工世界。導演袁錦麟籌備電影4年，並表示：「每個男人心中都有一個特工夢，有很多酷炫的裝備和一群生死與共的夥伴。」《素人特工》預計5月8日於南港喜樂時代獨家上映。

(中時 )