動作喜劇《素人特工》由好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪加盟演出特工女王，由《風暴》導演袁錦麟執導，王大陸、張榕容也在《素人特工》中成為菜鳥特工。王大陸在片中飾演熱愛跑酷運動，但個性吊兒啷噹的運動達人；張榕容則是個性古怪的女警，但動作、槍戰場面也是少不了，袁錦麟說：「《素人特工》在這些組合下，是一部非常年輕的作品，各種有趣的元素，展現出一個充滿想力的新世界。」
《素人特工》從開拍便備受矚目，因為劇組邀請到以《惡靈古堡》系列成為票房女王的蜜拉喬娃維琪演出，成為她首部演出的華人電影。蜜拉以美麗面貌、完美身材加上出眾的身手，在好萊塢打出一片天，坐穩票房女王寶座，向來善長動作場面的她，在《素人特工》中更一展超強身手，槍戰、飛車甚至肉搏戰都親身上場演出，成為電影中超級吸睛的一大亮點。
《素人特工》橫跨歐洲布達佩斯、北京及香港拍攝，鉅資邀請韓國特效團隊打造高科技場景，讓動作及特效場面連發，呈現讓人驚嘆的特工世界。導演袁錦麟籌備電影4年，並表示：「每個男人心中都有一個特工夢，有很多酷炫的裝備和一群生死與共的夥伴。」《素人特工》預計5月8日於南港喜樂時代獨家上映。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。