雲林縣口湖鄉宜梧滯洪進行環境改善工程，加強整體綠美化、周邊設施，雲林縣政府21日表示將以口湖遊客中心與宜梧滯洪池為據點，結合周邊三條崙海水浴場、箔仔寮彩繪村等景點，讓遊客泛舟、戲水、打卡，發展雲林沿海休閒旅遊產業。

宜梧滯洪池前身為台糖宜梧農場，因地層下陷加上海水倒灌，導致農場長年積水不退，2013年改建為滯洪池，有效減緩口湖鄉淹水問題，2018年雲林縣政府在此舉辦雲林首屆龍舟賽，打響「海角祕境」名號。

雲林縣水利處長許宏博表示，縣議員蔡孟真關心宜梧滯洪池未來發展，日前邀集口湖鄉公所、地方人士共同會勘，針對自行車道、浮動碼頭、入口意象、綠美化、電器設施等改善工程進行討論，打造更完善的水域休閒空間。

地方民眾說，宜梧滯洪池被譽為「雲林版日月潭」，是雲林縣最具規模的滯洪池，近年來經縣府與鄉公所合力整頓，讓滯洪池不只有蓄水功能，也是雲林自然生態地標，吸引電影《大佛普拉斯》取景，成為打卡夯點，極具發展潛力。

雲林縣政府指出，將與雲嘉南風景管理處合作，以口湖遊客中心與宜梧滯洪池為據點，結合口湖成龍溼地，以及四湖鄉三條崙海水浴場、箔仔寮好神氣彩繪村，將各景點連成一線，讓遊客可以在滯洪池泛舟、海水浴場戲水、彩繪村打卡、溼地賞鳥，打造雲林沿海水域休閒產業。

(中時 )