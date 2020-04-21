新冠肺炎疫情肆虐，美股雖在近期受到國際油價崩盤衝擊走跌，但相較於3月低點來看跌幅也已經拉回，並進入技術性牛市，是否代表美股這波跌勢已經觸底，價值投資大師、橡樹資本（Oaktree Capital Management）創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)表示，美股與全球經濟已經存在嚴重脫鉤。

據CNBC報導，馬克斯表示，目前市場與2月19日的歷史高點相比僅下跌15%，但從全球經濟表現來看受損應該不只15%。標普500指數從3月23日低點以來已經反彈逼近30%，從大盤表現來看似乎已經度過疫情影響的階段，這與確診病例逐漸趨緩有關，加上美國聯準會(Fed)與美國國會輪流釋出刺激經濟政策，協助美股從低點強彈。

馬克斯卻認為，這種表現仍是熊市象徵，從歷史經驗來看，市場會隨著趨勢走高，隨後重挫探底，市場走了7年至2007年，才回到2000年網路泡沫破滅前的高點。而達到2007年的高點，也要等到2012年底，所以市場能一改常態，在短短3個月時間就回到高點，馬克斯抱持高度懷疑。

馬克斯表示，民眾受到衝擊，不只是持有的股票價格大跌，而是連生活都匯發生巨大變化，但由於市場記憶短暫，民眾通常會高估5年後生活會大同。

(中時電子報)