王品集團加入外送市場，圖為享鴨功夫烤鴨輕鬆套餐。（王品提供）

王品集團加入外送市場，圖為莆田-雙星獨享餐 。（王品提供）

國內餐飲龍頭王品集團攜手Uber Eats切入外送市場，價格從平價親民的蒲瓜剝皮辣椒水餃($64／份)到高貴不貴的王品經典牛小排($400／份) 都能送，王品集團執行長李森斌特選外送5「最」，從最經典到最犯規的都有，不妨作為點餐參考。

5「最」之1：最經典-王品牛排

以”一頭牛僅供六客”征服全球3,500萬華人味蕾的經典牛小排，外送菜單上將份量調至5oz並預切肉塊方便即時享用，外送時放置暖暖包保持溫度及美味，您可選擇單點($400／份)或加購精選套餐($220含蘿美鮭魚沙拉、松露蕈菇濃湯、鮮榨果汁)。

5「最」之2：最犯規-西堤牛排

以西堤牛排的主力排餐結合以蔬菜高湯燉煮全熟的牛排的時蔬厚切燉牛排飯($260)，同時品嚐牛肉的軟嫩及帶筋的Q彈口感，搭配上藜麥飯和新鮮蔬菜令人健康又飽足；以及主廚特製牛肉堡($250)有別於一般漢堡店，採用牛小排製成的漢堡肉，堪稱是外送平台的犯規料理。

5「最」之3：最獨家-原燒

由主廚研發燒肉丼飯及炙燒沙拉只有外送外帶才吃得到，炙燒牛排雞腿沙拉($199)以田園沙拉基底，放上美國PRIME等級牛排、主廚特調醬汁雞腿，搭配藜麥及南瓜、紅蘿蔔等蔬菜，淋上胡麻醬，清爽又飽足的口感非常適合即將來臨的夏天。

5「最」之4：最隨興-享鴨

嚴選放養75天，重量2.6Kg的櫻桃鴨，貼心設計單人套餐($238)、1／4片鴨套餐($380)及鴨架料理輕鬆加價購，多人也有功夫烤鴨經典套餐，附上經典荷葉餅組，網路平台獨家的醬爆鴨肉炒高麗菜口味更是必吃推薦，就算一個人也能隨興吃鴨。

5「最」之5：最多星-莆田

連續四年蟬連米其林一星、來自新加坡的莆田，餐點用料實在且價格不高昂，雙星獨享餐($218)，一份套餐同時享受新加坡星級料理海南雞飯與星洲肉骨茶的美味，堪稱超值好入手的米其林料理。

(中時 )