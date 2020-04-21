新北市萬里國小結合藝術、健康與體育課程自編「防疫洗手舞」，舞蹈基本動作由北台灣知名舞蹈家華純逸操刀編排，融入正確洗手7步驟。（葉書宏攝）

新北市萬里國小結合藝術、健康與體育課程自編「防疫洗手舞」，舞蹈基本動作由北台灣知名舞蹈家華純逸操刀編排，融入正確洗手7步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，後續學生們分組討論，將基本舞蹈加以變化，創作出屬於自己專屬的防疫洗手舞。

華純逸來自於基隆，是北海岸的三所小學「藝術深耕」課程專案教師，長期耕耘舞蹈教學，嘉慧偏鄉學子，每年也定期在基隆文化中心舉辦舞團公演。因新冠肺炎疫情，華純逸老師將原先構思的創作性舞蹈融入「洗手7字訣」，與班級老師協同教學，進行跨領域的課程。

萬里國小表示，課程內容先教導孩子正確的洗手7步驟，再加上腳部的動作配合音樂律動，讓舞蹈更活潑。接著將孩子分組，合作討論如何將以往學習到的舞步與洗手7步驟結合，最後到校園角落拍下洗手舞的宣導影片，希望透過藝術的創作，宣導防疫的重要。

二年級學生許韞苡說，「我們10分鐘就把舞編出來了，同時也把洗手的步驟學會。」四年級導師洪慈妤表示，「孩子喜歡舞蹈課，看到他們能夠將舞步跟防疫結合進行創作，覺得孩子真的潛力無窮。」

家長會會長童美月則表示，感謝學校的用心，防疫的工作家長不能缺席，有機會也將協助推廣。萬里國小「藝術深耕」課程連續2年於訪視中獲得特優佳績。承辦老師曾佳慧說，希望透過多元、循序漸進的舞蹈課程，開展孩子的肢體語言，豐富美感經驗，讓表演藝術在偏鄉也能開出燦爛的花朵。

(中時 )