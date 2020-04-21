美國與韓國目前正就駐韓美軍防衛費用進行協商，韓國先前提出願意多分擔13%駐軍費用，不過美國總統川普20日表示已經拒絕了韓方提出的報價，認為首爾提供的價碼不夠高。

美國與韓國目前正就駐韓美軍防衛費用進行協商，韓國先前提出願意多分擔13%駐軍費用，不過美國總統川普昨（20）日表示，已經拒絕了韓方提出的報價，顯然認為首爾提供的價碼不夠高。

綜合韓聯社、美媒CNBC報導，第10份駐韓美軍防衛費分擔特別協定（Special Measures Agreement）已於2019年12月底到期，美韓目前正就第11份協定進行協商，不過如何分攤約2萬8,500名美軍駐紮韓國的費用，目前雙方仍僵持不下，川普昨日在白宮記者會上被問及該議題時，明白表示已經拒絕了首爾提出的負擔金額。

根據路透社先前報導，韓國去年約分擔9億美元（約新台幣271億元）駐軍費，在新一輪的談判中，首爾提議再額外負擔13%駐軍費，儘管川普並未明確說明首爾提出的價碼，不過顯然這個數字遠不及華府希望韓國負擔的費用。去年11月，美國在談判中要求韓方支付50億美元（約新台幣1,500億元）駐軍費，遭韓方形容為「獅子大開口」，雙方協商破局、不歡而散。

川普昨日在記者會上表示，美國正在和南韓以及南韓總統文在寅協商，希望韓國在費用上多幫忙一些，他說，「韓國是非常富有的國家」，製造美國人用的電視機等，而美國已防衛韓國好幾十年，不過韓國去年只負擔10億美元，這只是總費用中的「一部分」而已。

川普強調美韓關係仍很好，只是美國必須要被「公平對待」，這是一個韓國願意為防衛自己貢獻多少的問題，現在雙方的談判進展就是這樣，未來如何他也不好說，不過很快雙方就會找到出路。

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師預期，由於華府及首爾都不願意做更多讓步，預期雙方的談判僵局將延續下去。

(中時電子報)