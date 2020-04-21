台灣春億國際事業集團開發機能布口罩生產線，今特別送900個機能口罩給嘉義市政府。（呂妍庭攝）

春億集團總裁蘇揚修向嘉義市長黃敏惠說明口罩的材質。（呂妍庭攝）

台灣春億國際事業集團今21日捐贈900個機能口罩給嘉義市政府，將發送給身心障礙團體，而標榜環保又抗菌的口罩發想其實來自集團研發生產的塑身衣，春億集團總裁蘇揚修說，2月就決定開發機能布口罩生產線，希望在長期防疫大作戰的非常時期，能幫助更多不方便排隊或經濟有難度的弱勢民眾安心度過自主防疫這一關。

蘇揚修說，集團主要生產線在台中市，專門從事機能布料量身定製女性塑身衣，也是美國最大零售商沃爾瑪的服裝產品供應商，指當初為講求塑身衣的功效，6年前開發了含有銅離子、鋅離子的機能性布料，以用來生產有抗菌、除臭效果的塑身衣。

蘇揚修說，新冠肺炎在全球肆虐，口罩一夕間成了搶手防疫物資，觀察到疫情沒有緩和趨勢後，他就決定開發機能布口罩生產線，指這款防疫布口罩由6層材質縫製，包含銅離子、鋅離子和竹炭等材質，還有一層防水材質，可有效達到自我防護功能，還可重複水洗使用長達1年，比起一般醫療用口罩，相對環保。

蘇揚修說，目前部分口罩已外銷到歐美國家，近期也在全台的全家超商通路上架，這次特別捐口罩給嘉義市政府，希望讓身障、弱勢族群不必再費心去排隊買口罩，也能減少地球環境的負擔。

(中時 )