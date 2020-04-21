新冠肺炎疫情衝擊全球，影響諸多產業發展，東森購物繼上月舉辦「會員守護日」後，東森集團總裁王令麟再提撥100萬元當公益金，與行政院農委會聯手，選購2500箱、約7萬5000顆高雄燕巢珍珠芭樂，贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與臺北醫學大學附設醫院全體醫護人員，不僅幫助高雄小農，也以實際且暖心的鼓勵醫護人員。

行政院農委會主委陳吉仲今親自出席捐贈儀式，感謝東森購物予全台灣小農最實質的幫助，將在地優質的珍珠芭樂化作對醫護人員最實質鼓勵，讓疫情期間愛心不間斷。

王令麟表示，疫情期間台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，第一線醫護人員更不分日夜，在「高風險」、「高工時」與「高勞力」的三高環境下堅守崗位守護民眾健康，更需注重健康與營養均衡問題，因此特地選購富含維他命C的高雄燕巢珍珠芭樂致贈醫護人員；高雄為全國灣最大芭樂產地，占全台產量近4成，其中又以燕巢芭樂最受消費者青睞，東森用心，讓台灣農民與醫護人員暖心。

東森購物今年EPS上看10元，王令麟坦言，疫情讓線上、線下營收變化太大，更改變人類的生活、消費模式，已暫時取消原定股票上市的計畫，今年以併購、擴充計劃為主，尤其對東南亞最有興趣；王令麟強調，東森不缺錢、獲利良好，股票上市反而有很多束縛，影響企業靈活運作，甚至成為企業運作絆腳石。

(中時 )