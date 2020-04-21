海軍敦睦艦隊成為防疫大破口，高雄市長韓國瑜今（21）日兩度親上火線召開記者會說明，並向中央疾呼亟需提供744位海軍官兵完整的疫調資料。高市府認為，744名官兵可能都是疫情未爆彈，晚間發布新聞稿建請國防部整飭左營海軍基地，責成單一窗口與衛生局建立合作模式。

針對中央流行疫情指揮中心今又公布3例新增確診個案，其中有2例分別在3月23日和4月5日就出現疑似症狀。高市府認為，可見未落實健康監控及通報，以及未落實入境檢疫，3位皆是一採陰性後二採確診，「744名官兵都可能是疫情的未爆彈」，艦隊官兵離艦後足跡遍布高雄市區，高雄已封閉消毒場域截至今日已高達29處，嚴重影響市民生命健康和商家營運。

韓國瑜今天提到，有92名海軍拒絕配合疫調，使得完整疫調過程困難重重。為全力防堵疫情再次擴大，市府請中央責成各疾病管制署區管中心及各地方政府共同合作針對所轄居檢所對海軍官兵疫調，並於盡快疫調結果提供高雄市，以利疫情控制。

高市衛生局指出，建請中央流行疫情指揮中心責成國防部全力配合相關疫情調查及現場防治工作，請國防部協助整飭左營海軍基地，責成單一窗口與本府衛生局建立合作模式，進行通報、個案及接觸者健康管理等各項疫調及疫情監控工作。

衛生局提到，請海軍基地具體提供目前整體感控措施及人員健康管理模式。另外盡快提供敦睦艦隊744人正確名單、足跡及居住地與接觸者資訊。

(中時 )