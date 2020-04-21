國內期貨商今天忙翻也苦惱中，因為面對今晨史上頭一遭「美國紐約原油期貨5月合約崩跌，收在每桶負37.63美元」的情況，讓許多交易人被砍倉，正在追繳保證金。

據悉，由於這類商品期貨交易系統App的設定未提供「負值」的選項，交易人無法輸入數字導致電腦不能直接下單，需趕緊連絡期貨商營業員改為手動設定金額。

熟稔商品期貨的投資人說，如果是直接跟國外交易，一旦被斷頭，帳戶裏頭的金額可能都被扣光，如果不足的缺額部分，很可能因為人於海外難被追討，但其信用紀錄一定會被註記受到影響。

若是透過國內期貨商複委託交易者，採取保證金制度，如果戶頭的保證金額也不足額的話，期貨商在先墊款給國外期貨商之後，透過代位求償向國內交易人追繳保證金。這也正是今天各家期貨商忙碌開會與傷腦筋所在。

資深證期分析師李全順表示，商品期貨的價格通常會較為領先市場價格，而在結算日當天通常會回到市價，可是今天的狀況非常難以預料，「應該是有人在砸盤」，受到人為決定而出現負值的狀況。

由於市場一些投資人可能在日前18-20美元附近低接，如今在OPEC等協議未達到利多平穩效果而全部斷頭。

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(中時電子報)