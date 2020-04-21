Gogoro從營運以來已經有將近1600處換電站，不過在去年9月中油不再與Gogoro續約，因此38處換電站先行拔除，在今年六月，Gogoro設置在中彰投的14個換電站也將不再營運。
Gogoro Network團隊指出，中彰投14處在中油加油站的換電站即將在2020年6月30日到期，雖然已經積極爭取續約，但中油公司在多方考量後決定不再續約，同時公布這14個換電站的替代地點。
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(中時電子報)
Gogoro從營運以來已經有將近1600處換電站，不過在去年9月中油不再與Gogoro續約，因此38處換電站先行拔除，在今年六月，Gogoro設置在中彰投的14個換電站也將不再營運。
Gogoro Network團隊指出，中彰投14處在中油加油站的換電站即將在2020年6月30日到期，雖然已經積極爭取續約，但中油公司在多方考量後決定不再續約，同時公布這14個換電站的替代地點。
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