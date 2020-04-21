北京市朝陽區至20日，累計病例達50例，且14天內曾發生群聚感染，因此目前被列為目前全大陸唯一疫情高風險地區。該起群聚感染案例為14日新增的境外輸入確診病例，該病例隔離期滿回家後又被診斷確診，造成家庭集體感染。隔離期滿後又確診病例的現象，也讓當地部分地區對14天隔離期規定進行了調整。

北京市疾控中心副主任劉曉峰在18日北京市新冠肺炎疫情防控工作記者會上表示，有疫情嚴重國家和地區旅居史以及確診病例接觸史的人員，應隨時關注自己健康狀況，一旦出現症狀就要馬上就醫。另外也呼籲集中隔離人員在14天期滿後，能夠繼續居家觀察7天。

哈爾濱近期也發生一傳多的事件，黑龍江也加強了防疫管控。黑龍江省新冠肺炎疫情工作領導小組16日稱，將加強各項防疫工作，包含對入境人員實行閉環管理，適當延長隔離時間。

廣西壯族自治區19日則頒布規定指，所有入境人員一律實施14天集中隔離加上14天居家隔離醫學觀察，期間會進行2次核酸檢測和1次血清抗體檢測。

浙江省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作小組更在上月底表示，對所有無症狀感染者，比照確診病例標準管控執行，病例在醫院進行14天集中隔離觀察，期滿需經2次連續標本核酸檢測陰性，在定點醫院解除隔離後，參照確診病例康復期管理要求，繼續轉至集中隔離點繼續觀察14天。

吉林省延邊州呼籲期滿14天解除隔離後的人員，建議居家自我隔離醫學觀察14天，結束前再進行一次核酸檢測。

(中時 )