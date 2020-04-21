由中華航空公司擔綱的第2波第2架次類包機，21日下午4時18分從桃園機場起飛前往上海浦東機場，將在晚間21時50分順利載運240名國人回家，包括之前趕不上班機的2歲心臟病童，也在這次順利回台。

21日的類包機中華航空仍舊調派波音777-300ER型客機執飛，去程沒有旅客，只有前艙3名機師、後艙11名組員登機。客機的腹艙裝載了一般貨品，回程時機組員、旅客所需要使用的隔離衣等防疫物資，則由桃勤地勤人員從空橋旁的樓梯用人工搬上客艙備用。

原本在2月底前就應該回台看診的2歲心臟病女童，也因武漢封城後，就受困當地，因遲遲無法回台看診，媽媽也曾投書蔡英文總統，引發社會關注。雖然擔心路途太遙遠妹妹會被感染，所以只能繼續留在湖北，沒有趕上第1波的類包機，但這次順利登記上第2波航班，將在21日晚間可以帶著2個女兒一起回到台灣。

由於從湖北到上海距離千里之遠，帶著2個女兒的媽媽，為了讓心臓病小妺妹在車上能夠好睡，自己站起來犧牲睡眠，讓小妹妹能夠好好地平躺休息，待到達上海時等候晚上回台的班機。

第2波類包機2天2航班共載回約471位滯鄂台胞，有滯留當地台胞透過影片表達謝意，哽咽地說：「感謝政府、台商和志工幫忙，終於可以回家了。」

(中時 )