立法院21日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，民進黨籍立委何欣純21日邀經濟部等相關部會與台中市欣欣工商促進會舉行座談，要求政府應該將有限的經費資源，從「層面擴大、程序簡化、執行迅速」三方面著手。

新冠病毒疫情以來，政府辦理各項紓困措施之後，何欣純也邀請經濟部中小企業處、工業局及台灣中小企業聯合輔導基金會，針對大台中中小企業等從業人員相關紓困、融資項目與程序進行說明，直接與有需要紓困的民眾或中小企業進行面對面的座談。

何欣純表示，這一次疫情影響層面非常廣大，全球與台灣都受到非常大的衝擊，第一階段的防疫工作，在政府與民眾的通力合作下，受到國際社會的正面肯定，一定要繼續保持下去。目前已進入到第二階段的紓困，何欣純在國會透過質詢與協調方式，要求政府應該將有限的經費資源，從「層面擴大、程序簡化、執行迅速」三方面著手，將政府的紓困與照顧措施，能夠讓受到衝擊的民眾與企業有感。

何欣純說，這場紓困融資說明座談會，是防疫紓困系列的第二場次，何欣純表示，在疫情還是非常嚴峻的狀況下，民眾與產業持續受到衝擊，現在特別條例已經修正通過，紓困金額、與對象也都隨之擴大，期待政府能夠將紓困程序簡化，用最迅速的方式執行，讓紓困能夠儘速撥發到位，讓民眾度過最難關。

(中時 )