傳金正恩病危 陸外交部回應 20:272020/04/21 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人耿爽。（取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人耿爽21日主持例行記者會，大陸記者針對北韓最高領導人金正恩的身體健康等相關問題提問，耿爽做出初步回應。 耿爽表示，他看到了一些新聞報導，但他不知道他們的消息來源何在，大陸和北韓是山水相連的友好鄰邦，中方願與北韓一道，推動兩國關係不斷地向前發展。 (旺報 ) #大陸 #北韓 #金正恩 #外交部 #新聞報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本兩度感謝台灣 外交部：患難見真情 17:152020/04/17 政治 台男受困東非莫三比克 外交部成功取得聯繫 21:222020/04/17 政治 日相安倍挺台以觀察員參與WHO 我外交部回應 22:092020/04/17 政治 川普批WHO忽略台灣示警 外交部：感謝肯定 11:062020/04/18 政治 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 教宗將訪陸？外交部：未經過查證的小道消息 20:122020/04/20 政治 金正恩動心臟手術 CNN：北韓領導人病危 09:562020/04/21 國際 敦睦艦隊誰決定出航？外交部：國防部決定 12:152020/04/21 政治 若金正恩病故 誰將繼承北韓正統？ 15:002020/04/21 國際 金正恩傳病危 心腹胞妹能接班？專家點出一關鍵 15:512020/04/21 國際 兩岸熱門新聞 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 分析人士：美或已秘密監控武漢病毒實驗室 - 兩岸 譚德塞：如果各國不團結 最糟糕時刻會很快到來 - 兩岸 美保守派智庫：應考慮與台建交或邀蔡總統訪白宮 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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