大陸外交部發言人耿爽21日主持例行記者會，大陸記者針對北韓最高領導人金正恩的身體健康等相關問題提問，耿爽做出初步回應。

耿爽表示，他看到了一些新聞報導，但他不知道他們的消息來源何在，大陸和北韓是山水相連的友好鄰邦，中方願與北韓一道，推動兩國關係不斷地向前發展。

(旺報 )