遭bb彈擊破，玻璃櫥窗瞬間裂成蜘蛛網狀。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

深夜，24小時超商店玻璃瞬間破裂，店員、消費者趕緊走避。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

「砰！店門整片玻璃瞬間碎裂⋯⋯」大花蓮地區4月中密集出現生，有人疑持BB槍朝店門玻璃、路邊車窗開槍亂射，還有24小時超商在深夜，突然店門玻璃遭擊發破裂，嚇壞客人與店員。報案已多達14起，但未報案恐不只這些。警方根據監視錄影器逮到麥姓年輕人，不過據悉開槍原因只輕描淡寫說「心情不好」，警方對此存疑，正深入追查開槍動機與背景。

14日起，花蓮、吉安、新城警分局轄區店家陸續發生多起玻璃遭「開槍」毀損案，不只如此，各轄區數間店家與路邊停車之車窗，無一倖免，所幸無人受傷。但開槍事件無法遏阻，將形成治安隱憂。

3個警分局組聯合專案小組，勘查現場發現，嫌犯疑似持BB槍擊出鋼彈，威力不小，造成玻璃蜘蛛網狀破裂。警方調閱案發地周遭監視器，鎖定一輛涉案自小轎車，今循線找到麥姓犯嫌落腳處，由新城分局持花蓮地檢署核發之拘票將麥某逮捕，並起出作案改造空氣手槍1把、bb彈珠一瓶。

據悉麥姓嫌犯輕描淡寫說「心情不好」才開槍，並無特定對象。但警方對此說法存疑，以及有無共犯等，正深入過濾清查中。警方已將槍枝送刑事局檢驗，確認是否超過焦耳。基本上殺傷力的判別在於動能超過20焦耳，也就是說超過20焦耳稱為「有殺傷力改造槍枝」，兩者涉及責任不同。

(中時 )