雲林縣衛生局19日緊急採檢本縣10名與磐石艦新冠肺炎感染者親近接觸者，結果出爐包括「案413」的父母、「案404」的80多歲失能外婆都是陰性，衛生局長曾春美表示，10人都驗不到病毒，可能與自身健康狀況和接觸時間長短有關。

衛生局匡列這10人緊急採檢，結果都是陰性，令許多人跌破眼鏡，擔心檢驗不夠準。媒體詢問10人是否有可能為無症狀感染者？衛生局會不會再進行第二次、第三次採檢？

局長曾春美表示，10人採檢的結果都沒有病毒反應，亦即陰性，即使如此，他們仍必須居家隔離14天，隔離完都沒症狀的話，還必須再自主健康管理7天。在嚴密監控下，有症狀才會再採驗，若無症狀就不會再驗。

曾春美強調，病例的定義很多，包括呼吸道、腸胃道、味覺、嗅覺等相關症狀，如果發生上述症狀情形，會把患者送醫院進行採檢。

曾春美表示，案413和案404的10名親近接觸者檢疫都是陰性，有幾個可能原因，第一、413是健康的帶原者，專家曾提及健康帶原者的傳播力可能較低；第二、413家屬的健康狀況也不錯，相處也不是在太密集的空間。

曾春美說，404 是陪著媽媽去看外婆，外婆雖然長期失能由外勞照顧，探視一下就回台中了，可能接觸的時間不長。

根據衛生局所做的疫情調查，「案413」4月15日下午3點由父母從營區接回，途中到佛光山祭拜祖父母，5點回到斗南的家之後，就沒再外出。4月16日早上9點半由母親開車載他到古坑親戚家吃飯，下午1點20分到父親辦公室，1點53分搭台鐵到台北。密切接觸者包括父母與親戚共8人。

「案404」是台中人，4月15日陪媽媽回元長娘家探視外婆，未戴口罩約探視20分鐘。密切接觸者是外婆和外傭2人。

(中時 )