美國國空軍選擇雷神公司(Raytheon)，作為開發LRSO匿蹤巡弋飛彈的主要開發商，至於原本的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin），退居為輔助開發商。美國空軍表示，「選擇雷神公司，並不是否定洛克希德馬丁公司先前的努力與投入，他們在未來仍然是重要角色。」

軍事網(Military.com)報導，美國空軍新一代的空射型巡弋飛彈計畫，稱為「遠距防區外武器」(Long Range Stand Off Weapon,LRSO)，它將取代服AGM-86巡弋飛彈，並具備核打擊能力，是美國「核武器戰略鐵三角」的一部分。

原本LRSO的主研發商是洛馬公司，雷神公司是輔開發商，但是在上週五，美國空軍變更了計畫，將由雷神公司擔任主開發商，洛馬改為輔開發商，理由是雷神的計畫採用較成熟的技術，可降低研發風險。

美國空軍核武器中心，LRSO系統計劃經理伊麗莎白‧索恩（Elizabeth Thorn）說：「這並不是一個逆向選擇，而是最佳做法。我們正在調整與洛克希德·馬丁公司的關係，由他們來專心研發，我們相信他們的新技術，在最終的LRSO設計中，仍具有未來的適用性。」

2017年，美國空軍與洛馬、雷神分別簽訂合約，開始LRSO的初步設計工作，兩公司研發金各自得到9億美元，並且持續5年。

洛克希德的聲明中說，他們仍將參與LRSO的研發任務，特別我們公司的先進傳感器技術，一定會應用在LRSO身上。

雷神公司表示，他們會努力做好現有的事，不過下一階段的正式合約，要到2022財政年度才能按原計劃進行。

美國空軍與海軍分別有各自的巡弋飛彈，目前美國空軍使用的AGM-86，而海軍則是著名的BGM-109戰斧飛彈(Tomahawk)，兩種飛彈都已服役大約40年。美國空軍表示，未來LRSO將會由轟炸機來搭載，包括B-52、B-2，以及研發中的B-21。

(中時電子報)