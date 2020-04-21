男人最難堪是什麼？大概就是自己老婆稱讚外面男人「很棒」！北部地區一名男子就在自己妻子的手機裡，發現不但有曖昧不清的訊息，老婆還稱讚那位「小王」同事：「1天5次很來勁」，讓這名綠光夫很沒面子，憤而提告求償百萬。

檢警調查，這名人夫與妻結婚5年，育有1子，但是去年間發現妻子生活出現異常行為，讓他懷疑可能有男人介入。

果然，在幾次查看妻子的手機，發現老婆與一名公司男同事「偷來暗去」，兩人不但互動親密還互稱「寶貝」、「老公」。對話更是鹹濕無上限，包括一天可以打幾次、尺寸大小、口交、有無戴套等細節。

法官審視被告人妻的LINE對話，甚至出現「那你性慾算強嗎」、「但感覺你超強」、「你一天5次都可以吧」，對方則回說「根本沒東西射了啦」等語，熱烈討論射精次數、口交、性慾強弱、是否不喜歡戴保險套、擔心未戴保險套而懷孕、是不是叫太大聲等極為私密的問題，

法官庭訊詢問此事，被告坦承與人妻有「超越」一般好友的關係，但是極力撇清絕對沒有「上床」的親密行為，不過法官檢視2人對話，認定被告男女曾發生親密關係，「小王」的說詞均為卸責，於是判決被告「小王」需賠償人夫60萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)