台中市一名人妻小凡（化名）參加社團結識出軌對象李姓男子，2人一拍即合，1天內連續發生4次性關係，後來小凡和丈夫離婚轉而和李男在一起，沒想到李男竟是恐怖情人，小凡提出分手惹得他不滿，傳訊息嗆聲小凡前夫，還偷偷潛入小凡家中，試圖用抱枕悶死她，最後小凡嚇到立刻報警。

根據判決書指出，2016年1月初小凡在住處和李男多次發生性行為，同年4月27日便和丈夫離婚，2016年12月間小凡跟李男提分手，對方因此心生不滿，2017年1月26日傳訊息嗆聲小凡前夫，透露自己1月7日時曾和小凡激情纏綿3次、1月9日更是1日激戰4次。

交往後小凡察覺李男「很奇怪」，2017年1月13日更為了躲避李男而出國，李男因此暴怒瘋狂傳line威脅小凡「讓妳死」、「讓妳家人過不安寧」，更聲稱自己複製了小凡家中的鐵捲門遙控器。等到小凡回國，李男到她家樓下堵人，狠掐小凡脖子威嚇「今天不說清楚，要讓妳死，讓兒子看不到媽媽」，小凡情急之下脫口「願意配合」，等李男放手後趁隙脫逃。

2017年2月14日李男藉口寫分手協議書、共度最後一個情人節為由到小凡住處，聊天過程中提到小凡前夫，李男竟情緒失控拿起抱枕試圖悶死小凡，揚言要「同歸於盡，讓兒子看不到媽媽」，小凡再次求饒才讓李男收手，最終小凡決定報警結束噩夢。

李男到案坦承曾和小凡發生關係，強調是在小凡離婚後才發生，但始終否認用枕頭欲悶死小凡。台中地方法院勘驗各項事證後，不採信李男的說詞，依相姦罪、恐嚇罪、剝奪行動自由罪、強制罪合併判刑10個月與拘役50日，可易科罰金共35萬元。經上訴後，台中高分院駁回上訴，除剝奪行動自由罪部分可上訴外，其餘罪名不得上訴，檢方認原判決所量處之刑度過輕，再提起非常上訴，最終最高法院撤銷相姦罪。

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(中時電子報)