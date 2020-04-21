新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，美國累計確診人數飆破79萬例，造成境內至少4.2萬人喪命，當地醫療體系逼近崩潰邊緣，就連殯葬業也不堪負荷。日前在德州有一名醫生於急診室工作，因每天都要接觸確診病患，讓他成為染疫高風險族群，他擔心會傳染給家人，竟躲進孩子們玩耍的「樹屋」進行自我隔離。

根據《美聯社》報導，這名39歲的醫生巴恩斯（JasonBarnes），任職於德州聖體市（Corpus Christi）的某間醫院，自新冠肺炎疫情爆發以來，他每天都辛苦的在前線拯救病患。為了防止將病毒傳染給家人，避免任何直接接觸，巴恩斯決定搬到自家後院的樹屋居住，到目前為止他已經住了長達3個星期。

巴恩斯遇有2名寶貝兒子，分別為9歲、6歲，在隔離期間，當他需要東西時，就會走下樹屋，隔著後院大聲呼喚兒子們幫忙。巴恩斯也提到，2個孩子非常想念心愛的樹屋，雖然在這段時間都無法上去玩，但兒子們也都非常懂事，能理解目前的情況，「他們也告訴我，每天都想念我一次。」

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(中時電子報)