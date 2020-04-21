海軍敦睦艦隊群聚感染，竟有92人拒絕高市府進行疫調，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，是因先前他下過命令，若沒確認對方身分就不要回答問題，避免洩漏隱私，希望請市府公務員前往檢疫所執行疫調，被網友解讀是中央打臉高雄市政府只用電話疫調；但高市新聞局長鄭照新傍晚在臉書貼文反問，這3個月來，各縣市都用電話疫調為主，陳時中部長根本沒怪電話疫調有問題，請好事者別見縫插針。

海軍敦睦艦隊群聚感染，艦上744人中，有多達366人設籍高雄市，高雄市政府對這些官兵進行疫調，竟有92人拒絕，陳時中今天記者會上對此表示，用電話做疫情調查恐怕會衍生相關問題例如個資或是隱私洩露等，他自己前幾天也下過命令，希望在檢疫所的人，沒有確定對方身分前不要回答問題，避免隱私洩露。

網友隨即解讀，陳時中是在打臉高雄市政府，認為市府用電話疫調並不妥當，但高市新聞局長鄭照新傍晚貼文發問，說他問了好幾個縣市，尤其是包括新北在內的六都縣市，都是以電話疫調為主、特殊個案才輔以面訪，主要是考量人力不足，並保護第一線工作人員。

「誰能告訴我這3個月以來，哪個縣市沒有用電話疫調、而示全部人員穿著隔離衣趴趴走親訪？」鄭照新說，如果有確認疫調人員身分的疑慮，大可開放電話專線、也可設計上級單位口令等防弊措施，就能完善解決個資隱私外洩問題。

他強調，看完中央流行疫情指揮中心的記者會，認為陳時中並非責怪電話疫調不可以，而是闡述確實有身分確認疑慮的現象，並和市府一起解決軍方的身分辨認疑慮，請網路好事者不要見縫插針，「我們戰新冠、不戰政治」。

鄭照新並列出《傳染病防治法》規定，「地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行其他必要之措施，並報告中央主管機關」、「傳染病或疑似傳染病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙」。

電話疫調,敦睦艦隊,中央流行疫情指揮中心,陳時中,高市新聞局長,鄭照新

(中時 )