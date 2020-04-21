僑育國小校長李雯琪帶領學童探索英語繪本故事，並讓孩子以繪畫方式學習單字與句子，激發學童創意力以及學習興趣。（何冠嫻攝）

僑育國小推動英語教育，利用每周五安排多元英語課程，規畫低年級唱跳歌謠、中年級由校長講英文繪本、高年級英語歌曲合唱、製作英語繪本、演出英語戲劇等，培養孩子對英語的學習興趣。

僑育國小校長李雯琪以自身學習英語的經驗，發現學習語言最主要在於激發興趣。她說，國語文可在日常生活中學習聽說讀寫，但英語只能透過課堂、課本，因此透過說故事方式，以生動活潑的故事內容激發孩子興趣，誘發學習樂趣，促進有效學習。

為讓孩子快樂學習英語，僑育國小利用每周五晨間安排低年級唱跳歌謠、中年級講英語繪本、高年級英語歌曲合唱、英語繪本製作、英語戲劇演出等。李雯琪更加入說英語繪本故事課程，為孩子們說故事，一同探索故事情節，並熟悉英文的語法及語感。

李雯琪指出，除了說英語故事以外，也從繪本中挑選單字，讓孩子發揮創意「畫」出單字意思，並從單字到句子在繪畫中學英語，讓孩子將快樂與學英語連結在一起。她強調，語文的學習是慢慢累積，且要穩紮穩打，透過晨光時間陪伴孩子的過程中，盼能激起學習英語的動機與興趣，培養雙語競爭力。

(中時 )