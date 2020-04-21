薑還是老的辣，呂政儒全場狂飆32分，加上基恩貢獻25分，兩人聯手率領裕隆88比83後來居上擊敗台啤，將冠軍系列賽扳平。

帶著1勝來到SBL總冠軍系列賽的台啤，面對來勢洶洶的裕隆打來有些綁手綁腳，加上找不到克制「印度姚明」布拉的方法，首節被打出12比0攻勢，18比24落後。

上下半季冠軍得主台啤，塞瑟夫與巴克利功不可沒，首節兩人連袂出擊，率領台啤取得領先優勢。首節以單洋將基恩應戰的裕隆，一開始確實有些慌亂，但等到布拉上場後主宰了整個禁區，台啤攻勢頓時遭挫，裕隆抓到機會反撲扭轉了戰局。

呂政儒不愧是作戰經驗豐富的老將，雙方12年前爭冠的陣容當中只剩下他還在場上奮戰，首節就裡外通吃攻下11分，幫助裕隆從落後6分的劣勢逆轉超前。

次節，台啤以塞瑟夫硬扛布拉，簡浩飆進3顆三分球，裕隆將領先優勢擴大至雙位數，台啤緊急喊出暫停，改由攻守兼備的巴克利上陣，企圖拉快攻擊節奏，但布拉的三分打讓台啤雪上加霜，幸好蔣淯安挺身而出，先砍進三分球，緊接著黃聰翰也出手命中，上半場打完35比41，依舊保持落後6分差距。

易籃再戰，台啤雙洋將終於發揮了功用，一裡一外聯手壓制了布拉的戰力，蔣淯安連拿4分，塞瑟夫飆進2顆三分球，台啤打出12比4攻勢逆轉了戰局。

裕隆不干示弱，基恩連飆3顆三分球，呂政儒也貢獻1顆，兩人聯手回敬13比2攻勢，裕隆再次要回兩位數領先優勢。台啤危急之際巴克利跳出來，兩顆三分球，幫助球隊重回競爭行列，三節打完台啤61比66落後。

決勝節，裕隆以第三節狂得17分的基恩為主將，台啤則以塞瑟夫當門神，雙方單一洋將展開對決。基恩完成一次難得一見的「四分打」，澆熄了台啤的反撲氣焰。

呂政儒單節三分球4投全中，獨拿12分，包辦了全隊8成得分火力。相較之下台啤的得分點就比裕隆來得多了，周伯勳與黃鎮接連得手，塞瑟夫兩罰都失手，台啤錯過追平機會，反過頭來呂政儒兩罰俱中，裕隆保有4分優勢。

基恩中距離跳投得手，裕隆領先6分，雖然黃鎮回敬一顆三分球，但時不我予，即便祭出犯規戰術也無力回天，台啤最終以5分之差吞下敗仗，雙方系列賽戰平，台啤已無優勢可言，後天晚上第二戰有可能成為整個系列賽的勝負關鍵。

(中時 )