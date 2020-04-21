基隆市長林右昌宣布國光客運坐在案409旁乘客找到了。（許家寧攝）

海軍磐石艦確診士兵「案409」士兵，17日搭乘國光客運回到基隆，衛生局昨緊急追查44名同車乘客，尤其坐在該兵鄰座身穿花襯衫男子被列為頭號「高風險」目標，警方以偵辦重大刑案過濾男子身分，今天下午他正好休假在家，隨即展開居家隔離，宣布警報解除！

市長林右昌表示，衛生急尋坐在司機側第3排窗邊，位於案409座位旁，年約30歲至40歲，穿著點狀花襯衫的男子，警方組成專案小組，調閱國光客運與車站附近監視器，並聯絡男子購票所使用的悠遊卡公司，查詢是否使用實名制悠遊卡。

警方下午4點半循線確認男子身分，該名通勤台北上班的男子，今天正好休假在家，他表示因為沒有看新聞，不知道大家都在找他；初步檢視男子狀況良好，沒有身體不適症狀，目前正在進行手機定位等設定，同住家人則需自主健康管理。

案409士兵17日晚間9時35分搭乘「1813線」國光客運從台北返回基隆，10點05分抵達國光基隆站，現已匡列包含個案的6名家人和1名國光客運司機實施居家隔離，其中個案2名家人有出現呼吸道徵狀已安排就醫，初步採檢結果為陰性。

(中時 )