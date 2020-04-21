彰化縣長王惠美答詢時強調，老人互助會是全國性問題，存在30、40年，中央尚無法源依據可管，但縣府積極協助長者，也循司法途徑調查釐清真相，絕不會因為誰擔任老人會長就標準不同。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會21日開臨時會第一天，民進黨籍縣議員賴澤民(右起)、李成濟、王國忠、葉國雄和莊陞漢等多人輪番發言聯合質詢，要縣府為老人互助會成員討回棺材本。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會臨時會第一天就砲聲隆隆，老人往生互助會倒閉成為議事質詢焦點，彰化縣長王惠美強調，絕對依法處理、不會因誰當會長就標準不同，不過答詢時要為會長們「拍手說」，卻意外引爆民進黨議員反彈，砲聲隆隆。

彰化縣議會21日起召開第19屆第7、8次臨時會，和美老人互助會自救會成員到場陳情，卻因防疫措施僅15人代表入內至旁聽區觀看轉播；因和美鎮老人會長謝式穀曾任彰化縣議長，且是彰化縣長王惠美競總總幹事，意外掀起藍綠政治攻防。

民進黨籍議員賴清美、賴澤民、李成濟、王國忠、葉國雄、莊陞漢和尤瑞春等人，手持「死後沒錢買棺材」、「請王縣長替弱勢長輩作主」標語牌，輪番發言聯合質詢，反應長者無助、痛苦心聲，呼籲縣府應代位求償、揪出不法，為長者們討公道。

莊陞漢更指，「往生者死會免繳、活會的繳到死」制度自始就有漏洞，縣府不能偏頗，應一視同仁，主動聯絡、從旁協助。

國民黨議員林庚壬、溫芝樺、鄭俊雄則接連發言緩頰，林庚壬說，老人會都有帳冊可查，還剩多少錢，某些民代不必見獵心喜、每天做秀，喊著說要幫老人們追討回多少，縣府應作互助會老人後盾，輔導退場機制。

王惠美強調，老人互助會問題存在30、40年，全縣、全台各地都有，是全國性的問題，不是只有彰化，目前中央未立法，無法源依據可處理；她相信幾位老人會長們多年來並未中飽私囊，現在還願意承擔、出面處理，讓虧損傷害不再擴大，態度值得各界肯定；她呼籲民代應保持理性，縣府設置平台和法律諮詢窗口，也協助長輩提告，循司法途徑調查釐清真相。

(中時 )