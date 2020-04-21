新冠肺炎疫情肆虐全球，目前全球累計確診人數已直逼250萬人，死亡人數突破16萬人，而俄羅斯近日有一名女子，因出現發燒症狀而就醫，經篩檢後結果呈現陰性，醫生便讓女子出院，但沒想到之後她竟在倒在家附近的長椅上身亡。

根據俄塔社（TASS）報導，莫斯科一名48歲女子楚科洛娃（Elena Chuklova），17日因身體不適，且出現發燒症狀，被送往莫斯科市第52號醫院（Moscow City Clinical Hospital No. 52）進行新冠肺炎篩檢，經醫生檢查肺功正常，且篩檢結果也呈現陰性，於是隔日醫生便讓女子出院。

醫院表示，楚科洛娃出院時情況良好，且能自行活動，之後就搭乘醫院提供的小巴返家，但在快到家時，楚科洛娃開始出現身體不適的情形，志工見狀隨即將她扶到家附近的長椅上休息，11分鐘後，醫護人員趕到現場時，確發現楚科洛娃已躺在長椅上身亡。

根據當地衛生局表示，楚科洛娃是死於急性心臟衰竭，沒有任何新冠肺炎或是其他傳染病的跡象，目前正對此事進一步調查，詳細情況將待調查後由官方對外說明。

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(中時電子報)