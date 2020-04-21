勞動部雲嘉南分署近3年成功協助277人開業圓夢，林昱吟也因此一圓創業夢。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情讓不少人面臨失業或無薪假的職場風暴，勞動部雲嘉南分署近3年成功協助277人開業圓夢，分署長劉邦棟指出，微型鳳凰創業貸款最高200萬元額度，申貸對象為婦女與45歲以上民眾，今年因疫情影響，申貸適用對象放寬為今年1月15日後辦理營業登記且登記前14天失業的20歲以上民眾，申請期限至12月31日止。

78年次林昱吟曾在出版社擔任美編，因對花藝設計有興趣，毅然辭去工作到花店學技術，學成後，申請勞動部微型鳳凰創業貸款在台南市區經營「伊登花室」，主攻乾燥花市場，開業短短2年，就憑著好手藝擄獲不少死忠消費者光顧，業績穩定成長。

她說，乾燥花是從日、韓一路流行到台灣，近年迅速竄紅，顯示愈來愈多消費者願意埋單，商機不小，由於乾燥花較真花成本稍低，且能長期保存花朵美麗姿態，不論生日、節慶或婚禮都很適合送人。

她透露，會想從事乾燥花源於大學參加同學婚禮抽到捧花，「當時覺得捧花好漂亮」，誘發她想學習花藝、開店的夢想。儘管畢業後先到出版社從事美編工作，但因為不喜一成不變工作模式，毅然出走，跑到花店當學徒，蹲了2年見時機成熟，才向勞動部雲嘉南分署申請創業貸款，一圓開店夢。

大學主修視覺傳達的她有深厚設計底子，林昱吟對花種搭配與色彩運用，得心應手，設計花藝常讓客人讚不絕口，開店後，她還是努力精進技術，去年還拿到德國花藝證照。「好的花藝不僅點綴環境、美化生活，更能讓人心情愉悅」，她笑說，可能手藝不錯，客人口耳相傳，花店頗受好評、業績不錯。她建議想創業者除了心懷夢想，也可透過政府資源協助、評估風險，另也要掌握消費趨勢，提升數位行銷技能，才能穩健發展。

劉邦棟指出，微型鳳凰創業貸款最高有200萬元額度，包括低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程、全程免費創業輔導等6大保證，分署近3年已成功協助277人開業圓夢。

劉邦棟說，微型鳳凰創業貸款原申貸對象為婦女與45歲以上中高齡民眾，今年受疫情影響，申貸適用對象放寬為今年1月15日後辦理營業登記，且登記前14天為失業狀態的20歲以上民眾，申請期限至12月31日止；已獲貸創業主若受疫情影響致營業額下滑，也可向銀行提出暫緩繳款及展延1年，詳情洽0800-092-957。

(中時 )