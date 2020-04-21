新冠疫情全球流行，國際金融市場亂象叢生，國人不敢出門消費，也只想緊抱新台幣，讓「經濟陳時中」好生難為。渣打銀行想出全新對策，針對新台幣存款的投資人，提供活期存款加碼，除了新資金餘額達指定門檻，可享活儲高利，持渣打銀行信用卡或Visa金融卡單卡累計消費達新台幣8萬元以上，可再享0.1％的利息加碼，讓客戶在消費同時不忘累積儲蓄回饋，享受雙重優惠。

渣打銀行指出，新冠病毒肺炎疫情造成全球市場波動，投資人態度也轉為謹慎，在情勢尚未明朗前，不少人傾向提高現金部位比重，並將投資組合多元化，降低整體風險。渣打銀行趁勢推出新台幣優利專案，提供客戶短期資金停泊的穩健選擇。

目前市面上的台幣存款優利專案，出現涇渭分明的現象。想要拿較高的優惠利率，活期存款部份，有聯邦銀行的2％，第一銀行、合庫銀、兆豐銀等的1.2％，但這些優利專案均屬於各銀行的「數位存款帳戶」，而且都設有可享優利的金額上限，上述4家銀行都在10～12萬元之間。

渣打銀行的「活利加碼」新台幣優利活存專案，最低起息金額是當月新台幣活存新資金達新台幣10萬元元（含）以上，優利年息0.58％起，若當月新資金達新台幣100萬元（含）以上優惠利率0.88％、200萬元（含）以上優利1.08％，給予高資產客戶更多優惠條件。

然而，外銀也不是無限量接收新台幣存款，像花旗銀行牌告利率中，1000萬元以上的部位都被定價不同存款利率，以1年期定存為例，1000萬元年利率為0.59％，5萬元年利率為0.79％，用5萬元部位定存3年期可有年利率0.83％，1000萬元定存3年的年利率只有0.63％。

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