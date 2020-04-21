富邦悍將2020賽季第一場新莊賽事，球團分享熱血的前導影片。（影片嵌入自富邦悍將臉書粉絲專頁）

前兩周客場作戰的富邦悍將，今天回到甜蜜的主場新莊棒球場進行本季例行賽主場首戰，首局就打線大爆發狂攻6分，2局下悍將再由蔣智賢兩分炮增加分數，目前8比0遙遙領先。

富邦悍將上周先2連勝，之後苦吞3連敗，希望回到主場可以找回氣勢，悍將今天派出22歲左投陳仕朋先發，1局上三振統一獅首位打者林靖凱後，因為隊友失誤、自己兩次四壞保送面臨滿壘失分危機，不過陳仕朋也讓獅隊打者蘇智傑、鄭鎧文分別以高飛球、滾地球出局，避免開局就失分。

1局下主場球隊悍將進攻，首棒張正偉左外野二壘安打上壘，開啟得分機會，隨後王正棠獲保送、范國宸安打，悍將在無人出局情況下攻佔滿壘，第4棒蔣智賢擊出滾地球，打到潘威倫的腳改變方向，形成內野安打，張正偉回本壘得分。

此時悍將攻勢還未停歇，第6棒陳品捷一壘方向滾地球遭刺殺，但有1分打點，接著林哲瑄二壘安打、戴培峰個人本季第2發全壘打連兩支長打，為悍將追加分數，也讓獅隊牛棚開始有中繼投手熱身，這個半局打完，悍將6比0大幅領先。

2局下悍將蔣智賢在1出局後擊出中外野方向兩分打點全壘打，這一轟也把獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫打退場；而獅隊3局上終於等到得分機會，林靖凱安打、陳傑憲靠悍將三壘手范國宸失誤接連上壘，雖然陳鏞基擊出雙殺打，但蘇智傑適時繳出1支三遊之間穿越安打，打回獅隊本戰第1分。

今天賽前悍將也為胡金龍以最少出賽、最少打席及最少打數達成生涯千安里程碑舉辦慶祝儀式，「金龍報喜」或許也為悍將今天主場賽事帶來好運。

悍將胡金龍（右二）創下最快千安紀錄，今天賽前球隊為他舉辦慶祝儀式。（鄭任南攝）

悍將今天先發投手陳仕朋。（鄭任南攝）

(中時 )