嘉市電腦公會為避免民眾到診所看診徒增感染風險，特別結合廠商資源，設計出一套快速啟用、操作簡單的系統，供嘉義地區診所免費用。（呂妍庭攝）

看準抗疫需求，嘉義市電腦公會結合廠商資源，設計出一套快速啟用、操作簡單的系統「看診通」，透過LINE就能讓民眾在特定診所掛號、查詢看診進度，為讓嘉義縣市診所都使用這套系統，嘉市電腦公會動員百位會員當資訊防疫志工，提供有需求的診所免費建置設定及教學，希望民眾能因此減少群聚機會，也建立一個方便省時又安心的看診環境。

嘉義市電腦公會「看診通」專案經理吳宏亮說，因應新冠肺炎疫情，各地中大型醫院為避免院内群聚感染，啟動許多新規定和管制措施，但基層診所受限人力，無法控管求診人數，常常還是人滿為患，不免令人憂心有群聚風險，尤其近日屢傳有確診者到診所就診，結果受波及的診所醫護人員、病患只能乖乖隔離、暫停營業。

吳宏亮說，目前用LINE查看診進度，幾乎是大醫院的基本備配，但一般診所幾乎沒有建置，考量疫情期間防疫為重，避免群聚，公會自行研發這套系統，特點是可快速建置，協助診所使用，民眾不需要另外下載App，用LNE就可以操作。

由於各診所需建置專屬QR Code供民眾登入LINE使用，嘉市電腦公會遍布嘉義縣、市百餘家電腦公司會員將全面動員，希望近期內能協助所有有意願使用這套系統的診所上架，吳宏亮說，未來民眾只要到診所，掃一下就能把特定診所以好友型式加入LNE，日後就能隨時登入掛號、查詢看診進度。

嘉市電腦公會理事長黃振隆表示，防疫全民有責，公會及全體會員為善盡社會企業責任，這套系統將提供全國醫療院所完全免費使用，期待「看診通」的使用能降低醫療診所交叉群聚感染的風險，藉此保障醫護人員、病患及家屬健康。

(中時 )