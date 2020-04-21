新冠肺炎升溫，中央紓困振興計畫預計要發行酷碰券，但卻將悠遊卡推出的悠遊付排除在外，北市交通委員會21日舉行，藍綠多名議員呼籲，要求北市府與悠遊卡公司要積極爭取、要硬起來，議員徐弘庭更直言，若不馬上處理，悠遊付恐被殲滅。

議員汪志冰表示，台北市長柯文哲去年曾說，悠遊付上線後6個月內保證能殲滅敵軍，但現在市占率最高是一卡通將近30％，到現在快一年的時間，敵軍有被殲滅嗎，並且至今悠遊付甚至沒有辦法加入振興酷碰券的原因是什麼。

議員徐弘庭也表示，為何悠遊卡連酷碰券都無法加入，現在悠遊付還無法加入振興酷碰券，讓會員面臨特約商店排擠效應，未來就算達百萬會員，實際消費金額可能也不會比競爭對手高。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，上週五有趣經濟部開會，並且密切的與經濟部聯絡，經濟部希望從敬老卡協助，後續有提交資料，但經濟部沒有馬上拒絕，只稱會考慮。

陳亭如也認為，目前仍沒有明確的答案，或許在第二階段，日後將會繼續爭取，振興要照顧到最大群眾，也將會持續跟中央保持聯絡，但目前尚未得到中央具體的答案。

而議員李明賢質疑，悠遊付號稱在一年內達到百萬會員也沒看到有具體計畫，都只是在畫大餅，目前仍看不出競爭力在哪，現在一卡通跟街口支付已有一定規模，強調應加強宣傳，並從市府官員先做起。

陳亭如強調，現在敵軍電子支付工作者最大敵軍應該是現金，悠遊付出現就是強化悠遊卡的功能，讓無現金支付做更好，悠遊卡目前每年穩定有2000萬張以上的活躍卡數，一個月交易額55億元，競爭對手加起來大概20億元，還不如悠遊卡多。

(中時 )