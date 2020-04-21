宇宙人的貝斯手方Q向來思想、行為都很天馬行空，他近來在家防疫期間，充分發揮自娛娛人的專長，特地購入綠色背景布在家翻玩、重製宇宙人11年前的歌曲〈要去高雄〉MV，讓當時還沒加入宇宙人的方Q，直接亂入〈要去高雄〉MV。

主唱小玉和吉他手阿奎見到成品當場笑翻，方Q被封「史上最會居家自得其樂的男人」，談到〈要去高雄〉MV之「學長亂入版」的短影片，方Q表示很認真地挑了某一個MV段落，徹夜研究自己要出現在哪裡、怎麼出現、角度、視角如何搭配。

他在其中一個段要拚命跑步，沒想到拍攝時，用力過猛，身後的綠色背景板掉下來打中他的頭，一旁的方Q阿嬤和他的愛貓Didi看到傻眼，他最後花了2個小時拍攝，自認成品效果不錯。

而方Q也發想近來大眾除了工作外，幾乎都待在家，內心渴望出門，他發揮創意合成小短片「當你很想出去玩，但你無法」，他當時在家裡用綠色背景布，拍攝彈奏貝斯的畫面，再後製成在海邊彈琴的影片，相當吸睛，逗笑粉絲。此外，近來新冠肺炎肆虐，宇宙人取消多場巡演，他們現除了在家防疫，同時忙創作、練團籌備新專輯。

貝斯手方Q把自己後製亂入11年前MV。（相信音樂提供）

(中時 )