新冠肺炎疫情延燒，台南市議會仍將從本月30日起召開第3次定期會。議長郭信良21日下午主持程序委員會議時，針對市府提出的89件提案，含82件墊付案在內，墊付金額總計8億5061萬元，經討論通過全部提請大會審議。

鑑於防疫期間為減少群聚降低感染風險，下午程委會召開時，市府提案相關局處首長都先在議會一樓大廳備詢，如需說明，再請首長進入會場列席說明。

程委會召集人郭信良、副議長林炳利及議員林阳乙、蔡育輝、王家貞、吳通龍、邱莉莉、趙昆原及呂維胤等人，都出席第2次程序委員會，市府則由副市長許育典率秘書長方進呈等人列席。

市議會本屆第3次定期會將於4月30日至7月8日召開，下午的程委會討論市府89件提案，其中82案為墊付案，7件一般提案分別為108年度第2預備金動支數額表、法人決算案及財產處分案等，墊付金額中央補助款6億9062萬4000元、地方配合款1億5998萬6000元，總計8億5061萬元。經討論，程委會通過89件提案全部提請大會審議。

此外，程委會也通過變更定期會議程草案，將於5月4日下午2點新增「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選務作業程序及缺失檢討」專案報告，邀請相關單位列席說明。

(中時 )