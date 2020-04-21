海軍敦睦遠訓支隊爆發新冠病毒疫情群聚感染，迄今已27人確診，中央流行疫情指揮中心經疫調公布確診者足跡地圖，並發出20萬通細胞簡訊提醒曾於同一時段及地點活動的民眾，唯台中市政府20日即將台中一中列入確診個案活動地點，但疾管署公布足跡地圖一直未更新，台中市政府盼能與時俱進，可提醒曾於同一時段及地點活動的民眾做自我健康管理的依據。

這起群聚感染，台中市有三名確診者，除首批第一位23歲的實習生是12日發病後自行就醫經採檢確診直接收治在負壓隔離病房；另兩例則為4月19日海軍召回集體採檢並集中檢疫擇定台中一中校門口集合，其中一名27歲士官因體溫37.4直接由救護車送往醫院負壓隔離病房並進行採檢確診；另名28歲士官則是集合後到集中檢疫處採檢確診。

由於2人都在台中一中校門口集合，當日19日中午12：30集合，值周六商圈人潮相當多，經疫調兩人集合前都先到鄰近的7-11及全家超商買午餐，還到i-PLAZA廣場三樓如廁；台中市政府也將此3處列入確診者足跡。

台中市政府盼中央流行疫情指揮中心也能隨著疫調結果調整確診者足跡地圖，以利防疫，中市衛生局提醒民眾若曾於所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

(中時 )