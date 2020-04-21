敦睦艦隊今天新增1名確診個案是台南人，曾於16日至永華國民運動中心運動，台南市教育局今早接獲衛生單位通報後，立即配合今明休館及啟動清館作業（管制民眾進場及勸離已入場民眾），上午11點由環保局協助完成廣場及環境消毒作業，室內空間（含廁所及樓、電梯等）及所有運動器材也完成全面清潔及消毒。

該名確診官兵是在4月16日下午4時20分至6時30分至運動中心體適能中心啞鈴區及跑步區 (體適能中心) 運動，經統計，當日該時段至該中心運動民眾約22人，中心服務員工約7名，合計29名，已將相關資料提供衛生單位疫調，再由衛生單位視疫情需要研議是否發佈細胞簡訊。

為確保運動民眾安全，運動中心已立即公告4月21至22日休館，並進行3次全面消毒作業，運動中心員工亦配合中央疫情指揮中心指引即日起落實自主健康管理14天，同時提醒市民若在該時段有至運動中心運動，亦請配合自主健康管理14天，並落實勤洗手、出門戴口罩，以降低可能的社區感染與傳播風險。

若有相關症狀或疑問，可撥打24小時免付費傳染病諮詢專線1922或臺南市政府衛生局防疫專線06-2880180洽詢。教育局表示，永華運動中心自今年3月19日起因應疫情變化，民眾入館須依指定動線至中心廣場防疫站，先量測體溫及手部酒精消毒後始可入館運動；員工則須戴口罩上班並量測體溫及進行自主健康管理。

(中時 )